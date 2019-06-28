Тереза Мэй призвала Россию «изменить свое поведение»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед поездкой в Осаку на G20 заявила, что для начала диалога России надо «изменить свое поведение», пишет RT.

Несмотря на то, что политическая карьера Мэй, вероятно, завершится уже через три недели, она намерена потребовать от президента России Владимира Путина привлечения к ответственности неких подозреваемых в инциденте с отравлением британского агента и бывшего офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В свою очередь Путин накануне G20 подчеркнул, что история с отравлением Скрипалей «не стоит и пяти копеек».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились неизвестным веществом в британском городе Солсбери. Им удалось выздороветь. Позднее в Эймсбери произошел похожий случай — наркоман якобы нашел на улице духи, которые подарил своей сожительнице, однако позднее выяснилось, что во флаконе находился яд. В результате мужчина выжил, а его подруга скончалась.

Москва неоднократно отрицала обвинения Запада в причастности к инциденту в Солсбери. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ироничной манере обратила внимание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая «с пеной у рта» обвиняет РФ в произошедшем, что это примитивный способ отвлечь внимание от собственных проблем.