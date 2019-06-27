Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей «не стоит и пяти копеек»

, 22:17 67

Глава российского государства уверен, что этот инцидент необходимо оставить в прошлом, дав возможность спецслужбам во всем разобраться.

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Фото, видео : РИА Новости / Andrew Matthews, FT

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Отравление Скрипаля 589

Президент РФ Владимир Путин в интервью изданию Financial Times отметил, что история, касающаяся отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «не стоит и пяти копеек».

Российский лидер уверен, что данный инцидент необходимо оставить в прошлом, дав возможность спецслужбам во всем разобраться.

«Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит серьезных межгосударственных отношений. Потому что вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек. Или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений — там все измеряется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну разве можно ставить на одну чашу весов одно с другим? Здесь можно бесконечно друг другу претензии предъявлять», — заявил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин считает Трампа талантливым человеком, но не разделяет многие его методы.

Тема:
Отравление Скрипаля 589
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