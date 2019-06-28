Задержан топ-менеджер компании «Рольф» Анатолий Кайро

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По уголовному делу пока проходят четыре человека, включая основателя компании Сергея Петрова.

Фото : www.globallookpress.com, © РИА Новости / Сергей Пятаков

В отношении руководства крупного автодилера «Рольф»: основателя Сергея Петрова и менеджеров Татьяны Луковецкой, Анатолия Кайро и Георгия Кафкалия 25 июня возбудили уголовное дело. Пока задержан только глава департамента развития бизнеса Кайро. Об этом сообщает Интерфакс.

Следствие считает, что в 2014 году основатель компании незаконно перевел за рубеж четыре миллиарда рублей. По предварительным данным, Сергей Петров от имени компании «Рольф» приобрел по завышенной цене акции «Рольф Эстейт», которые принадлежали кипрской «Панабел лимитед». При этом Петров фактически управлял всеми тремя компаниями.

Утром 27 июня в представительство автодилера «Рольф» в Санкт-Петербурге, Москве и в региональных отделениях с обыском пришли сотрудники следственного комитета. По данным газеты «Ъ», в операции также участвовали представители ФСБ.

Между тем, основатель компании Сергей Петров вскоре после сообщений об обысках заявил в комментарии Forbes, что он не удивлен происходящими событиями.

«Неожиданностью для меня не стало — это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят», — заявил бизнесмен.

Срок наказания по статье 193.1 УК РФ («Вывод средств за рубеж по подложным документам») предполагает до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказал бизнесмена Бойко-Великого обвинили в хищении 500 тысяч долларов.

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