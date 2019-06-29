Видео: Ханна в пиджаке на голое тело снялась в новом клипе

Певица Ханна опубликовала в Instagram несколько коротких видео бэкстэйджа нового клипа. На кадрах видно, что съемки проходят в знойной пустыне, где воздух раскален до предела. «Огня» добавляет и наряд знаменитости. Артистка в пиджаке на голое тело выглядит очень сексуально.

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«Господи, какую же мы сделали красоту! Кайфую!» — пишет в описании к ролику Ханна.

Поклонников звезды впечатлило то, как одета исполнительница.

«Стиль Ханны безупречен»;

«Самая лучшая, тебе все подходит»;

«Тот случай, когда что бы не надела, будешь красоткой в любом наряде!» — пишут фанаты.

Однако среди более двух миллионов подписчиков знаменитости в Instagram нашлись и хейтеры.

«А вы грудь не планируете делать?»

«Грудь висит как-то. Зачем это демонстрировать?» — комментируют недовольные юзеры.

Ранее певица Ханна растопила сердца поклонников обращением к дочери.