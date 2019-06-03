«Наша любовь»: Ханна растопила сердца поклонников обращением к дочери

В конце 2018 года певица Ханна стала мамой. С тех пор артистка регулярно делится подробностями из жизни маленькой дочки. Новая публикация растрогала всех подписчиков звезды — семейное фото с малышкой и трогательный текст не оставили равнодушными читателей.

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На снимке Ханна с мужем держат дочку на руках. Молодые родители целую девочку в макушку и лоб. Одеты все трое в светлые тона.

«Наша любовь. Через несколько часов нам 9 месяцев», — трепетно подписала снимок певица.

Instagram @offi_hanna

В комментариях поклонники порадовались за теплые отношения в семье и пожелали малышке расти здоровой и красивой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ханна впервые показала лицо своей дочери подписчикам.