Видео момента убийства директора бойцовского клуба в Тольятти

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Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в Центральном районе города в четверг, 28 июня.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, ВКонтакте @tlt_st

В сети появилось видео момента убийства директора бойцовского клуба «Ахмат». Тело мужчины с насильственными признаками смерти обнаружили в Центральном районе Тольятти у дома № 37 по Калмыцкой улице в четверг, 27 июня. По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в свою жертву четыре раза и скрылся.

В совершении преступления подозревается мужчина 1985 года рождения. Сейчас его разыскивает полиция. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления по Самарской области Елена Шкаева.

Ранее 5-tv.ru писал, что по факту убийства директора бойцовского клуба в Тольятти возбуждено уголовное дело.

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