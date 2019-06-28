Видео момента убийства директора бойцовского клуба в Тольятти

В сети появилось видео момента убийства директора бойцовского клуба «Ахмат». Тело мужчины с насильственными признаками смерти обнаружили в Центральном районе Тольятти у дома № 37 по Калмыцкой улице в четверг, 27 июня. По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в свою жертву четыре раза и скрылся.

В совершении преступления подозревается мужчина 1985 года рождения. Сейчас его разыскивает полиция. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления по Самарской области Елена Шкаева.

Ранее 5-tv.ru писал, что по факту убийства директора бойцовского клуба в Тольятти возбуждено уголовное дело.