Кокорин и Мамаев — всегда вместе: ФСИН отправит футболистов в одну колонию

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Осужденные за драку в Москве друзья будут отбывать наказание вместе, если захотят, заявил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 289

В скором времени Александра Кокорина и Павла Мамаева отправят из СИЗО в одну колонию, сообщил Интерфаксу заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. Конечно, если сами футболисты этого захотят.

Ведомство пока не имеет права оглашать, куда именно этапируют звездных спортсменов. Точное место станет известно одновременно с их заселением. При этом во ФСИН отметили, что осужденные могут отбывать срок вместе, поскольку они не являются участниками преступной группировки.

Кокорину предстоит отсидеть пять месяцев, Мамаеву — четыре. Спортсмены надеются, что в колонии, куда их направят, можно будет заниматься спортом. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Когершын Сагиева рассказала в эфире одной из столичных радиостанций, что Александр Кокорин находится сейчас в двухместной камере: есть двухъярусная кровать, рабочее место и свой санузел. Спортсмен делит помещения с мужчиной, подозреваемым в распространении кокаина.

Кокорин и Мамаев были задержаны в 2018 году за избиение водителя ведущей «Первого канала» и чиновника Минпромторга. 8 мая 2019-го братьев приговорили к полутора годам лишения свободы, а Мамаева — к году и пяти месяцам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кокорина и Мамаева отправят в ближайшую к столице колонию поездом.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 289
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