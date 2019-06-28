Гостям саммита G20 в Осаке предложили гигантских устриц и морских ежей

, 16:06 Эфирная новость 72

Первый день саммита подошел к концу, он был насыщен встречами и переговорами.

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Фото, видео : Reuters, Пятый канал

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G20 114

В эти минуты все мировые лидеры собираются на торжественный прием, который в Осаке дает премьер-министр Японии с супругой. Он лично встречает гостей у входа в свою резиденцию. Первый день саммита G20 уже подходит к концу. Он был насыщен событиями и переговорами.

Час назад Владимир Путин провел встречу с британским премьером. Тереза Мэй держалась подчеркнуто холодно и ни разу не улыбнулась. Российская сторона заявляла, что готова обсуждать противоречия и искать пути сближения. Однако в канцелярии британского правительства подчеркнули, что встреча лидеров не будет означать нормализации отношений двух стран. Впрочем, Мэй — «хромая утка», уже в июле она покинет пост премьера. Так что налаживать диалог, видимо, предстоит ее преемнику.

Как следует из меню, опубликованного организаторами G20, гостей саммита угощают морским окунем, овощным пюре, съедобными цветами и травами. В качестве основного блюда повара приготовили ризотто с листьями шисо, куриный балантин, фаршированные тофу, цветки цуккини и цветки настурции. На десерт — фруктовое мороженое с виноградным желе и крошкой из соевой муки.

К блюдам также были подобраны напитки — цитрусовые соки, содовая, красные и игристые вина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пригласил Трампа на празднование Дня Победы в 2020 году.

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