Депутаты Рады представили в Париже мирный план по Донбассу

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Свои идеи Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич озвучили на встрече с французскими сенаторами в Люксембургском дворце в Париже.

Фото : ТАСС / Михаил Терещенко

Депутаты Верховной Рады, представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич провели встречу с французскими сенаторами в Люксембургском дворце в Париже.

Во время переговоров украинские политики представили Натали Гуле мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы будем идти к миру, у нас нет другого выхода. Мы очень хотим, чтобы нам помогали, потому что мы молодая демократия», — заявил Рабинович.

Депутат также обратился к Натали Гуле с вопросом, как лучше с данным планом двигаться в Европе и на Украине. В ближайших планах политика — ознакомить со своим проектом коллег из других государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР решили передать Киеву четырех пленных солдат ВСУ в качестве жеста доброй воли.

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