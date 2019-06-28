Для пьяных водителей ужесточилась ответственность за ДТП

В пятницу, 28 июня, в силу вступил закон об ужесточении наказания для нетрезвых водителей, ставших виновниками ДТП. Документ был подписан российским президентом Владимиром Путиным 17 июня.

Согласно вступившим в силу правилам, если участники такого ДТП получили тяжелые травмы, виновнику аварии грозит от двух до семи лет лишения свободы. В случае смерти человека срок наказания увеличивается и составляет от пяти до 12 лет, а если погибло сразу несколько участников происшествия — лишиться свободы можно на срок от восьми до 12 лет.

Закон также вносит изменения в статью 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Теперь частным лицам, управляющим собственными самолетами и плавсредствами, грозит до двух лет лишения свободы, если движение их транспорта причинило тяжкий вред кому-либо.

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