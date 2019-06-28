Отдыхающая в Италии Семенович: «Готовы к жаркому вечеру?»

Телеведущая Анна Семенович отдыхает сейчас в Италии, откуда делится с подписчиками в Instagram откровенными фотографиями. Певица с удовольствием выкладывает снимки, на которых позирует в бикини.

Анна Семенович на отдыхе. Instagram @ann_semenovich

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А днем ранее, 27 июня, Семенович опубликовала «сторис», в котором предстала перед подписчиками топлес. Правда, ничего лишнего телезвезда не показала — только заинтриговала. В таком сексуальном виде артистка пожелала фолловерам хорошего дня:

« Ммм, какой роскошный день! Любимые, как вы? Готовы к жаркому вечеру? А у меня вот жаркий день. Всем хорошего дня и прекрасного настроения! », — поделилась позитивом с подписчиками экс-солистка группы «Блестящие».

Анна Семенович выкладывает уже не первый пост с отдыха, где показывает свои пышные формы. Певица с удовольствием рассказывает, что предпочитает весь день проводить в воде, так как это ее очень расслабляет.

Анна Семенович в вечернем платье. Instagram @ann_semenovich

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