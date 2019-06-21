Пластическая хирургия — знакомое словосочетание для звезд в возрасте и не только. Косметолог Марта Орлова специальной для KP.RU изучила фотографии отечественных знаменитостей и выяснила, кто посещает хирургов, а кому это не особо и нужно.

Любовь Успенская

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Специалист отметила, что у 65-летней Успенской крайне сложный тип лица и можно предположить, что она прибегала к услугам хирургов. Чтобы поддержать форму, Успенская, вероятно использовала филлеры и нитевой лифтинг, а также коррекцию губ.

Анжелика Варум

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«У супруги Леонида Агутина шикарно сохраненное, деликатно законсервированное состояние лица и тела» , — сообщает Орлова.

При этом косметолог отметила, что не видно явных следов хирургического вмешательства. Вероятно, Варум тщательно и грамотно следит за собой и умеренно использует инъекции красоты. Впрочем, над бюстом мог поработать пластический хирург.

Анна Семенович

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Марта Орлова указывает, что у экс-блестящей на лице все признаки частых посещений пластических хирургов.

«Важно, что с изначально широкими круглыми лицами избыточное введение филлеров всегда рискует дать эффект лишнего веса, излишне пухлых щечек» , — уточняет специалист.

В случаях как у Семенович необходимо сочетать инъекции гилауроновй кислоты со специальными тонизирующими процедурами.

Рената Литвинова

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По мнению косметолога, актриса выглядит отлично, что вероятно достигается ежедневным уходом за лицом и телом, а также правильное питание. Литвиновой удалось сохранить фигуру на протяжении 30 лет, и сейчас для нее важно резко не набрать и не сбавить вес.

Екатерина Климова

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То, как выглядит 41-летняя Климова можно описать одним словом — «потрясающе», считает косметолог Орлова. Основа ее красоты — генетика, строение лица и наисовременнейшая инъекционная косметология.

Лера Кудрявцева

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Очевидно, что Кудрявцева часто посещает косметолога, но совсем не бывает у хирургов, считает Орлова.

«Грудь Лера давно скорректировала, о чем рассказывала. А вот губы — с признаками биополимерного геля. Это старый материал, видимо, Лера увеличивала губы в начале нулевых» , — считает специалист.

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