Пластическая хирургия — знакомое словосочетание для звезд в возрасте и не только. Косметолог Марта Орлова специальной для KP.RU изучила фотографии отечественных знаменитостей и выяснила, кто посещает хирургов, а кому это не особо и нужно.
Любовь Успенская
Специалист отметила, что у 65-летней Успенской крайне сложный тип лица и можно предположить, что она прибегала к услугам хирургов. Чтобы поддержать форму, Успенская, вероятно использовала филлеры и нитевой лифтинг, а также коррекцию губ.
Анжелика Варум
При этом косметолог отметила, что не видно явных следов хирургического вмешательства. Вероятно, Варум тщательно и грамотно следит за собой и умеренно использует инъекции красоты. Впрочем, над бюстом мог поработать пластический хирург.
Анна Семенович
Марта Орлова указывает, что у экс-блестящей на лице все признаки частых посещений пластических хирургов.
В случаях как у Семенович необходимо сочетать инъекции гилауроновй кислоты со специальными тонизирующими процедурами.
Рената Литвинова
По мнению косметолога, актриса выглядит отлично, что вероятно достигается ежедневным уходом за лицом и телом, а также правильное питание. Литвиновой удалось сохранить фигуру на протяжении 30 лет, и сейчас для нее важно резко не набрать и не сбавить вес.
Екатерина Климова
То, как выглядит 41-летняя Климова можно описать одним словом — «потрясающе», считает косметолог Орлова. Основа ее красоты — генетика, строение лица и наисовременнейшая инъекционная косметология.
Лера Кудрявцева
Очевидно, что Кудрявцева часто посещает косметолога, но совсем не бывает у хирургов, считает Орлова.
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