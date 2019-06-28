Видео: Беглов рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в Петербурге

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На встрече с предпринимателями Северной столицы глава города рассказал о готовности властей пойти на эксперимент с кредитованием бизнесменов до пяти миллионов.

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Фото, видео : Пятый канал

Глава Петербурга провел встречу с предпринимателями. В ходе мероприятия Александр Беглов рассказал о том, каким образом городская администрация поддерживает малый и средний бизнес.

«В Санкт-Петербурге почти 400 тысяч организаций, боле миллиона работников. Каждый третий работающий — это горожанин. В налогах доля малого бизнеса — это 30%, госзаказ — более 19%. В структуре малого бизнеса первое место — 37% — занимает торговля и общественное питание. И это нормально в таком мегаполисе как наш город», — сообщил Беглов.

Важнейшим достижением среди реализующихся сейчас мер поддержки малого и среднего бизнеса глава Петербурга назвал снижение тарифов. Городская администрация уже начала работу по этому вопросу с ресурсоснабжающими организациями.

«Финансовая поддержка этих секторов в 2019 году — 101,5 миллиона. Готовы на эксперимент: разрешить фонду содействия малого и среднего бизнеса выдавать поручительства без повторной проверки до пяти миллионов рублей за одного заемщика», — отметил Александр Беглов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Беглов рассказал о планах по улучшению жизни в Петербурге.

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