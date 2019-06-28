Алибасов пригласил трансгендеров пройти кастинг в группу «На-На»

Едва оправившись от тяжелого отравления, Бари Алибасов объявил об обновлении состава группы «На-На». К участникам музыкального коллектива планируется добавить новых солистов — это требуется для постановки нового международного авангардного шоу.
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Оставить заявку на кастинг можно на сайте коллектива в разделе «Контакты». К кандидатам есть определенные требования — рассматриваться будут только участники от 20 до 25 лет, ростом не ниже 178 сантиметров. Состав «На-На» планируется оставить сугубо мужским. Однако Бари Алибасов совершенно не возражает против того, чтобы в состав легендарной группы вошли трангендеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько сын и PR-директор Алибасова заработали на истории с отравлением именитого продюсера.