Сколько команда Бари Алибасова заработала на «спектакле» вокруг отравления?

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Сын Алибасова и его PR-директор не стесняются того, что хорошо нажились на болезни продюсера.

Фото : Instagram @alibasov_nana

Тема:
Отравление Бари Алибасова 76

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин в интервью сайту KP.RU признался, что вокруг отравления знаменитости был разыгран спектакль. Команда продюсера на этом заработала 26 миллионов. Пиарщик рассказал, что их буквально завалили рекламными предложениями. Бывало и такое, что участников группы «На-На» звали обедать за деньги. Впрочем, не только обедать:

«Непристойности предлагают!»

Каждый день Алибасов-младший и Вадим Горжанкин придумывали, как они — «профессионалы драматургии» — продадут новости сегодня. Хотели запускать такие истории, о которых бы писали все СМИ, но при этом без вранья, чтобы потом не было стыдно.

Также сын продюсера признался «Ридусу», что ему было тяжело распространять провокационную информацию об отце, но он знал одно — Алибасов-старший был бы не против:

«Папа никогда не скрывал, что на телевизоре появляется только ради „бабла“, это его интересует в первую очередь».

Алибасов-младший отметил, что особенно хорошо свою роль отработал кот Чуча. Любимец пропал без вести 12 июня, нашедшему пообещали крупную сумму. Вскоре незнакомец принес родственниками Алибасова сфинкса и забрал 800 тысяч рублей. Но оказалось, что это вовсе не Чуча. Настоящего кота нашли 14 июня в кунг-фу-школе.

Instagram @alibasov_nana

72-летнего Бари Алибасова госпитализировали 4 июня этого года с ожогами четвертой степени: он случайно выпил средство для очистки труб. Спустя две недели с небольшим его выписали домой. У многих возникли подозрения: как же продюсер так быстро выздоровел? Уж не было ли это все жестким пиаром? В ответ Бари Алибасов показал справки из больницы.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 76
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