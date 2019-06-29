Фото: вандалы повредили Банковский мост в Петербурге через день после открытия

, 1:36 Фото 57

Переправу с крылатыми львами открыли 19 июня 2019 года после трехлетнего перерыва.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Ковалев Петр, mostotrest-spb.ru

Долгожданное открытие Банковского моста в центре Петербурга омрачили неизвестные вандалы, испортившие отреставрированную переправу.

Вскоре после введения в эксплуатацию на позолоченных элементах перил появились дефекты, сообщили в «Мостотресте».

«Уже через день после пуска пешеходного движения по мосту специалистами было зафиксировано появление дефектов позолоченных декоративных элементов перильного ограждения, а именно соскобы позолоты на «шариках“», - отметили в организации.

«Можешь и не петь»: Полина Гагарина исполнила жаркий танец на концерте — видео

В «Мостотресте» добавили, что в настоящее время обсуждаются сроки и технология восстановительных работ. Петербуржцев и гостей города призвали бережнее относится к труду реставраторов и напомнили, что большинство мостов в Северной столице является объектами культурного наследия.

Банковский мост — один из самых популярных пешеходных переправ в Санкт-Петербурге. Его особенность — четыре скульптуры крылатых львов на набережных канала Грибоедова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайных просьбах, которые люди оставляли грифонам Банковского моста.

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +9°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

2:16
Макс Фадеев ответил на слова Темниковой об отношениях с Серябкиной
1:53
Грузинская диаспора в России попросила Путина возобновить авиасообщение
1:36
Фото: вандалы повредили Банковский мост в Петербурге через день после открытия
1:15
Астрономы проглядели крупный астероид на пути к Земле
0:49
Пассажирский поезд столкнулся с легковушкой в Ингушетии
0:32
Во время давки на концерте Хаски пострадала девушка — видео

Сейчас читают

Врачи назвали анализы, которые позволят распознать рак на ранней стадии
«Мы с Леной жили вместе»: Ольга Серябкина рассказала о романе с Темниковой
Видео: Игорь Николаев показал друзей трехлетней дочери

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге