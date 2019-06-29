Фото: вандалы повредили Банковский мост в Петербурге через день после открытия

Долгожданное открытие Банковского моста в центре Петербурга омрачили неизвестные вандалы, испортившие отреставрированную переправу.

Вскоре после введения в эксплуатацию на позолоченных элементах перил появились дефекты, сообщили в «Мостотресте».

«Уже через день после пуска пешеходного движения по мосту специалистами было зафиксировано появление дефектов позолоченных декоративных элементов перильного ограждения, а именно соскобы позолоты на «шариках“», - отметили в организации.

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В «Мостотресте» добавили, что в настоящее время обсуждаются сроки и технология восстановительных работ. Петербуржцев и гостей города призвали бережнее относится к труду реставраторов и напомнили, что большинство мостов в Северной столице является объектами культурного наследия.

Банковский мост — один из самых популярных пешеходных переправ в Санкт-Петербурге. Его особенность — четыре скульптуры крылатых львов на набережных канала Грибоедова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тайных просьбах, которые люди оставляли грифонам Банковского моста.