Защитник сборной Чили Гонсало Хара обезвредил болельщика в костюме петуха, который прервал матч Кубка Америки.

Инцидент произошел на легендарном стадионе «Маракана» в бразильском Рио-Де-Жанейро 24 июня. Фанат в цветах уругвайского флага выбежал на футбольное поле. За молодым человеком устремились стюарды, однако догнать нарушителя удалось только с помощью приема Хары.

Gonzalo Jara is absolutely ruthless. The #Chile defender tripping the chicken mask-wearing pitch invader was one of the most amusing moments of this tournament so far.#CHIURU #CopaAmerica🇨🇱🐔 pic.twitter.com/Ff1wdicgJG — Joga Bonito (@Jasoninho10) 25 июня 2019 г.

Чилийский футболист поставил подножку болельщику, после чего его взяли под руки и увели в подтрибунные помещения. Уругвайская команда потребовала у арбитра удалить Хару за неспортивное поведение, однако судья оставил чилийца на поле.

Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Сама игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Уругвая. Обе команды продолжат участие в плей-офф Кубка Америки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пышногрудой блондинке, которая прервала финал Лиги чемпионов.