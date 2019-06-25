Болельщик в костюме петуха выбежал на поле матча Кубка Америки — видео

, 11:10 Видео 77

Фанат долго бегал по газону пока не был остановлен подножокой футболиста сборной Чили.

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Фото, видео : Twitter @Huasocontuitel

Защитник сборной Чили Гонсало Хара обезвредил болельщика в костюме петуха, который прервал матч Кубка Америки.

Инцидент произошел на легендарном стадионе «Маракана» в бразильском Рио-Де-Жанейро 24 июня. Фанат в цветах уругвайского флага выбежал на футбольное поле. За молодым человеком устремились стюарды, однако догнать нарушителя удалось только с помощью приема Хары.

Чилийский футболист поставил подножку болельщику, после чего его взяли под руки и увели в подтрибунные помещения. Уругвайская команда потребовала у арбитра удалить Хару за неспортивное поведение, однако судья оставил чилийца на поле.

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Сама игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Уругвая. Обе команды продолжат участие в плей-офф Кубка Америки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пышногрудой блондинке, которая прервала финал Лиги чемпионов.

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