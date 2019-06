Защитник сборной Чили Гонсало Хара обезвредил болельщика в костюме петуха, который прервал матч Кубка Америки.

Инцидент произошел на легендарном стадионе «Маракана» в бразильском Рио-Де-Жанейро 24 июня. Фанат в цветах уругвайского флага выбежал на футбольное поле. За молодым человеком устремились стюарды, однако догнать нарушителя удалось только с помощью приема Хары.

Gonzalo Jara is absolutely ruthless. The #Chile defender tripping the chicken mask-wearing pitch invader was one of the most amusing moments of this tournament so far.#CHIURU #CopaAmerica🇨🇱🐔 pic.twitter.com/Ff1wdicgJG