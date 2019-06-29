Песков: Путин и Макрон на G20 обсуждали Украину и «нормандский формат»

Президент России Владимир Путин провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в рамках саммита G20 в японской Осаке 28 июня.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что главы государств обсудили развитие двусторонних отношений в различных сферах и активизацию «нормандского» формата по Украине.

Он отметил, что пока рано говорить о встрече «нормандской четверки» (Германии, России, Франции Украины) по Донбассу. По словам Пескова, в настоящее время Москва и Париж занимаются подготовкой встречи в формате «два на два» — министров иностранных дел и министров обороны.

Пресс-атташе президента РФ добавил, что Путин и Макрон не касались темы газопровода «Северный поток — 2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с британским премьер-министром Терезой Мэй в рамках саммита G20 в Японии.