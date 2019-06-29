Зеленский показал Конституцию Украины в комиксах — фото

, 8:36 Фото 11

Президент Незалежной опубликовал детский вариант документа.

Фото : Facebook @zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский представил жителям Незалежной детский вариант Конституции в комиксах. Черновик «документа» он опубликовал в Facebook.

Facebook @zelenskiy95

По словам Зеленского, Конституция в комиксах предназначена для детей от четырех до восьми лет. Ее доработкой на данный момент занимается издательство «Основы». Украинский лидер считает, что с помощью иллюстраций детям будет легче изучить основные права и обязанности граждан страны.

Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

Пользователи, в свою очередь, оценили идею создания такого «документа», заявив, что подрастающему поколению действительно не хватало более упрощенного разъяснения законов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что команда Владимира Зеленского хочет перенести столицу Украины в другой город.

Зеленский показал Конституцию Украины в комиксах — фото

1/3

Facebook @zelenskiy95

2/3

Facebook @zelenskiy95

3/3

Facebook @zelenskiy95

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +8°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

Последние новости

8:36
Зеленский показал Конституцию Украины в комиксах — фото
8:27
Видео: В Дамаске заработала фабрика по производству чая и кофе
8:16
Дженнифер Энистон рассказала об ужасе, пережитом на борту аварийного самолета
8:05
«Вы наше солнце!»: Пугачева в желтом дождевике поразила поклонников «молодостью»
7:52
Журналисты оценили состояние Меркель на встрече с Путиным на G20 — видео
7:39
Видео: Ханна в пиджаке на голое тело снялась в новом клипе

Сейчас читают

Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!
«Очень тревожный звонок» — Порошенко ужаснулся, что Киев не предупредили о встрече Путина и Трампа
Во власти стихии: Иркутская область продолжает уходить под воду — жуткое видео

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге