По словам Зеленского, Конституция в комиксах предназначена для детей от четырех до восьми лет. Ее доработкой на данный момент занимается издательство «Основы». Украинский лидер считает, что с помощью иллюстраций детям будет легче изучить основные права и обязанности граждан страны.

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Пользователи, в свою очередь, оценили идею создания такого «документа», заявив, что подрастающему поколению действительно не хватало более упрощенного разъяснения законов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что команда Владимира Зеленского хочет перенести столицу Украины в другой город.