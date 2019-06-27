Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире местного телеканала рассказал об инициативе администрации президента Незалежной о переносе столицы страны из Киева в другой город, сообщает URA.RU.

« Сегодня еще гениальную вещь сказала администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться — столицу надо перенести. Столицу Киев, столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского. Кривой Рог там насторожился, еще другие города. Люди добрые, я не против устраивать из страны „95 квартал“, но что мы кушать в конце этого будем? Ну это же вообще уже какой-то начинается анекдот », — сказал Вадим Рабинович.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назначил нового представителя президента Украины в Крыму.