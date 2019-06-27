Команда Зеленского хочет перенести столицу Украины в другой город — видео

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Депутат Верховной рады Незалежной Вадим Рабинович назвал сложившуюся ситуацию анекдотом.

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Фото, видео : YouTube / 112 Украина, Ludovic Marin/ Pool via REUTERS

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире местного телеканала рассказал об инициативе администрации президента Незалежной о переносе столицы страны из Киева в другой город, сообщает URA.RU.

«Сегодня еще гениальную вещь сказала администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться — столицу надо перенести. Столицу Киев, столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского. Кривой Рог там насторожился, еще другие города. Люди добрые, я не против устраивать из страны „95 квартал“, но что мы кушать в конце этого будем? Ну это же вообще уже какой-то начинается анекдот», — сказал Вадим Рабинович.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назначил нового представителя президента Украины в Крыму.

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