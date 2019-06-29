Россиянок в соцсетях под видом «эскорта» вербуют для оказания секс-услуг шейхам

В соцсетях и мессенджерах девушек, мечтающих о легком заработке и красивой жизни, под предлогом работы в «эскорте» на самом деле вербуют для оказания секс-услуг арабским шейхам.

picluck.net

«Китай, Дубай, Турция! Туры от двух недель. Оплата — 20 тысяч долларов в месяц. Девушки от 18 до 30 лет <…> Выезды, тусовки, шейхи», — сообщения такого характера можно встретить в Instagram.

Чем конкретно придется заниматься девушке не говорится. Однако, согласно расследованию, проведенному ФАН, под видом легкого заработка скрывается оказание интим-услуг. Барышни, ищущие легкие деньги, часто «клюют» на подобные объявления.

Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

За сутки в чатах появляются от 10 до 20 таких сообщений, их можно обнаружить, даже просто набрав в поиске «работа».

Участница одного закрытого чата для эскортниц поделилась с изданием информацией о том, что в 90% случаев при наличии красивых фото в Instagram «менеджер» (сутенер — Прим.ред.) найдет потенциальную сотрудницу сам.

Между тем, как отмечает руководитель аналитического центра Евгений Венедиктов, число участников специализированных групп с предложениями для жриц любви увеличилось в 10 раз за два года. Если в 2017 году их было не более 2,5 тысяч, сейчас же количество таких чатов и каналов достигло почти 30 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что молодая и привлекательная француженка продала девственность за 1,2 миллиона евро.