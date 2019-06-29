Пушков об обиде Порошенко на западные страны: «Надо быть скромнее»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев не предупредили о встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.

Сенатор отметил, что для нынешней Украины — много тревожных сигналов, в том числе из Берлина, Парижа и Страсбурга.

« Украина привыкла быть на авансцене — там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны. Придется занять причитающееся ей место », — написал член Совета Федерации в Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

Пушков добавил, что «Украине надо быть скромнее».

Ранее 5-tv.ru передавал, что бывший президент Украины с досадой заметил, что впервые за пять лет никто не сообщил украинским властям о переговорах с Москвой.