Путин поручил оперативно восстановить жилье пострадавших от паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Братске по вопросам паводка в Иркутской области поручил как можно быстрее начать восстановление жилья пострадавших жителей.
«Прошу уже сейчас не откладывая наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее», — цитирует ТАСС Владимира Путина.
Российский лидер отметил, что все пострадавшие от паводков объекты инфраструктуры, здравоохранения и образования необходимо оперативно восстановить.
«Требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры: имею в виду энергетику, связь и транспорт, (а также — Прим.ред.) объектов здравоохранения и образования — школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя, в сентябре», — сказал глава государства.
Помимо прочего, Владимир Путин поручил обеспечить пострадавших жителей региона питьевой водой и информировать граждан о происходящем в полном объеме.
«Нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах», — потребовал Владимир Путин.
Также президент РФ дал указание направить детей из пострадавших от наводнения районов на отдых в летние лагеря по всей стране.
Пятый канал
«Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», — распорядился Владимир Путин.
Глава российского государства потребовал взять под жесткий контроль цены на товары первой необходимости в районе чрезвычайного происшествия.
«Нужно взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей. Прошу здесь подключиться Федеральную антимонопольную службу, а если потребуется и МВД», — заявил президент РФ.
Владимир Путин указал на необходимость контроля над эпидемиологической обстановкой в Иркутской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области.