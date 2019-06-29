Путин поручил оперативно восстановить жилье пострадавших от паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Братске по вопросам паводка в Иркутской области поручил как можно быстрее начать восстановление жилья пострадавших жителей.

« Прошу уже сейчас не откладывая наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее », — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Российский лидер отметил, что все пострадавшие от паводков объекты инфраструктуры, здравоохранения и образования необходимо оперативно восстановить.

« Требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры: имею в виду энергетику, связь и транспорт, (а также — Прим.ред.) объектов здравоохранения и образования — школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя, в сентябре », — сказал глава государства.

Помимо прочего, Владимир Путин поручил обеспечить пострадавших жителей региона питьевой водой и информировать граждан о происходящем в полном объеме.

« Нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах », — потребовал Владимир Путин.

Также президент РФ дал указание направить детей из пострадавших от наводнения районов на отдых в летние лагеря по всей стране.

Пятый канал

« Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями », — распорядился Владимир Путин.

Глава российского государства потребовал взять под жесткий контроль цены на товары первой необходимости в районе чрезвычайного происшествия.

« Нужно взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей. Прошу здесь подключиться Федеральную антимонопольную службу, а если потребуется и МВД », — заявил президент РФ.

Владимир Путин указал на необходимость контроля над эпидемиологической обстановкой в Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области.