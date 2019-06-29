Путин поручил оперативно восстановить жилье пострадавших от паводка в Иркутской области

, 23:08 Видео 73

Президент РФ также дал поручение обеспечить людей питьевой водой и всем необходимым.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : irk.today, Пятый канал

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в Братске по вопросам паводка в Иркутской области поручил как можно быстрее начать восстановление жилья пострадавших жителей.

«Прошу уже сейчас не откладывая наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее», — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Российский лидер отметил, что все пострадавшие от паводков объекты инфраструктуры, здравоохранения и образования необходимо оперативно восстановить.

«Требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры: имею в виду энергетику, связь и транспорт, (а также — Прим.ред.) объектов здравоохранения и образования — школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя, в сентябре», — сказал глава государства.

Помимо прочего, Владимир Путин поручил обеспечить пострадавших жителей региона питьевой водой и информировать граждан о происходящем в полном объеме.

«Нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, включая медицинскую помощь, а также питьевую воду, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Особое внимание следует уделить бесперебойному обеспечению граждан питьевой водой в требуемых объемах», — потребовал Владимир Путин.

Также президент РФ дал указание направить детей из пострадавших от наводнения районов на отдых в летние лагеря по всей стране.

Пятый канал

«Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», — распорядился Владимир Путин.

Глава российского государства потребовал взять под жесткий контроль цены на товары первой необходимости в районе чрезвычайного происшествия.

«Нужно взять под жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам возможности наживаться на беде людей. Прошу здесь подключиться Федеральную антимонопольную службу, а если потребуется и МВД», — заявил президент РФ.

Владимир Путин указал на необходимость контроля над эпидемиологической обстановкой в Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области.

Читайте также

Губернатор Иркутска: запасы на складах позволят обеспечить выпечку хлеба на 20 дней

Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области
+16° Днём +18°
Ночью +9°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

Последние новости

23:42
Губернатор Иркутска: запасы на складах позволят обеспечить выпечку хлеба на 20 дней
23:28
Трамп по-детски разыграл саудовского принца на G20 — видео
23:08
Путин поручил оперативно восстановить жилье пострадавших от паводка в Иркутской области
22:47
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до пяти человек
22:24
Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области
22:17
«Роскошные ноги»: Рудковская восхитила юзеров идеальной фигурой в купальнике

Сейчас читают

«Принцесса»: фанаты Лободы в восторге от ее сестры в свадебном платье
Элина Быстрицкая на момент смерти весила 38 килограммов
Путин помог растерявшейся Меркель — видео

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге