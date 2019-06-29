Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 29 июня, в ходе совещания в Братске призвал начать выплаты пострадавшим в результате паводка уже сейчас, сообщает РИА Новости.

« Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня начать выплаты пострадавшим гражданам. Правительство приняло оперативное решение, к работе подключилось казначейство, Центральный банк, но обращаю внимание, необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион, но и как доложил министр финансов, они должны быть здесь, в регионе », — потребовал Владимир Путин.

Стоит отметить, что денежные средства из федерального бюджета, предназначенные для выплаты финансовой помощи жителям Иркутской области, уже поступили на счет региона, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

« Полтора часа назад 662 млн рублей поступили на счет Иркутской области. Эта сумма предназначена для начала первичных социальных выплат в виде разовой финансовой помощи пострадавшим. Это первичный транш, далее, по мере (поступления — Прим.ред.) информации о фактическом ущербе, возможно выделение дополнительных денежных средств », — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область.