Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области

Президент России Владимир Путин в рамках совещания в Братске по вопросам чрезвычайной ситуации из-за паводка в Иркутской области дал поручение создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения. Ее главой назначен вице-премьер Виталий Мутко.

« Считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию. Ее возглавит заместитель председателя правительства РФ Мутко Виталий Леонтьевич. Я ему об этом сейчас скажу », — сказал Владимир Путин.

Глава российского государства призвал представителей ведомств и руководителей органов власти «работать на совесть».

« Прошу относиться к решению всех стоящих задач не формально, а просто работать на совесть », — подчеркнул президент России.

Владимир Путин отметил, что 3 июля инициирует проведение еще одного совещания по вопросам наводнения в Иркутской области.

« Мы с вами 3 июля, я еще вас в Москве соберу, тех, кого посчитаю необходимым, для того, чтобы понять, как складывается ситуация и как организована работа. И поговорим еще раз об этом в Москве », — сказал глава государства.

Президент России отметил огромный масштаб разрушений в Иркутской области. В связи с этим, по словам Владимира Путина, будет подготовлен проект поручений.

« По результатам нашего сегодняшнего совещания подготовлен проект поручения. Я его сейчас подпишу. Но вот на что мы все обратили внимание, что бросается в глаза — масштаб очень большой. По сути, само событие еще не закончилось, подтопление продолжается, когда вода сойдет, еще непонятно, можем только приблизительно это сказать. А время на восстановление сокращается, как шагреневая кожа. Его становится все меньше и меньше », — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам губернатора Иркутска, запасы на складах позволят обеспечить выпечку хлеба на 20 дней.