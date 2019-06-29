Губернатор Иркутска: запасы на складах позволят обеспечить выпечку хлеба на 20 дней

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании в Братске по вопросам паводка в регионе заявил, что запасов муки и пшеницы на складах достаточно для обеспечения пострадавших жителей хлебом на 20 дней.

« Вопросы по обеспечению продуктами питания, предметами первой необходимости решены в полном объеме. Запас бутилированной воды имеется. На складах размещено 22 тонны продовольственной муки, 400 тонн продовольственной пшеницы, которая может быть использована для производства муки. Имеющиеся сегодня запасы позволят обеспечить потребность в выпечке хлеба на 20 дней, и запасы готовятся для пополнения », — цитирует Сергея Левченко ТАСС.

Глава региона добавил, что оповещение граждан о чрезвычайных ситуациях проводилось в полном объеме, в том числе посредством поквартирных обходов жителей.

« Информация до населения Иркутской области об опасностях, возникающих при ЧС, доводилась через радио, телевидение, мобильных операторов сотовой связи и путем проезда по улицам и поквартирных обходов », — сказал губернатор Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил оперативно восстановить жилье пострадавших от паводка в Иркутской области.