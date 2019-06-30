Климкин назвал главную проблему Украины

, 2:16 Видео 28

По мнению главы украинского МИД, РФ и Евросоюз могут договориться за спиной Незалежной и навязать Киеву чужую стратегию и тактику.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/АА, ZEUS, dpa

Глава МИД Украины Павел Климкин в субботу, 29 июня, на своей странице в Facebook прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и обозначил главную, на его взгляд, «проблему» Незалежной, сообщает News.ru.

«Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы — наша боль. Но не ведитесь на это», — написал Павел Климкин.

По мнению министра иностранных дел Украины, главная «проблема» для страны заключается в другом.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

«На самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику», — рассуждает дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства отмечает, что уже сейчас в кулуарах ходят разговоры о том, что Незалежная по сути является общей ответственностью РФ и Европы. Следовательно, должны быть и совместные действия.

«В действительности, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить, как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне», — пишет Павел Климкин.

Facebook @Pavlo Klimkin

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Рады назвал Климкина «позором украинской дипломатии».

Читайте также

+16° Днём +19°
Ночью +12°
63.08
0.03 71.82
0.16
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

Последние новости

2:39
Бари Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
2:16
Климкин назвал главную проблему Украины
1:45
Хоккеист Миронов проспорил друзьям и подал заявку на шоу с Бузовой
1:17
Видео: бывшую жену главаря банды Цапков задержали по подозрению в вымогательстве
0:39
Неудачное фото лишило Ани Лорак пальца на ноге
0:13
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области

Сейчас читают

«Принцесса»: фанаты Лободы в восторге от ее сестры в свадебном платье
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля
Неудачное фото лишило Ани Лорак пальца на ноге

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге