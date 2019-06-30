Климкин назвал главную проблему Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин в субботу, 29 июня, на своей странице в Facebook прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и обозначил главную, на его взгляд, «проблему» Незалежной, сообщает News.ru.

« Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы — наша боль. Но не ведитесь на это », — написал Павел Климкин.

По мнению министра иностранных дел Украины, главная «проблема» для страны заключается в другом.

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« На самом деле главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику », — рассуждает дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства отмечает, что уже сейчас в кулуарах ходят разговоры о том, что Незалежная по сути является общей ответственностью РФ и Европы. Следовательно, должны быть и совместные действия.

« В действительности, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить, как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне », — пишет Павел Климкин.

Facebook @Pavlo Klimkin

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Рады назвал Климкина «позором украинской дипломатии».