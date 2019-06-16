Врачи-убийцы: Почему российские медики перестали исполнять клятву Гиппократа

Шокирующая история произошла на этой неделе в Москве. Упавший на проходной больницы мужчина не дождался помощи и умер. По словам очевидцев, медики ссылались на то, что это не их зона ответственности. К сожалению такие случай происходит регулярно. Позвольте спросить, а как же клятва Гиппократа? Или циркуляры, требования, приказы уже важнее человеческой жизни? И ведь рука же не поднимется обвинить медиков. Во многом они заложники системы.

Как так получается, что люди прячутся за грудой бумажек и распоряжений. Принцип «Не высовывайся!» работает безотказно. Или вот «Инициатива наказуема!» Но ведь когда речь идет о жизни и смерти, когда все решают секунды, именно неравнодушие и готовность прийти на помощь должны стоять во главе угла. Екатерина Иванова о том, можно ли разорвать этот порочный круг?

Два часа совершенно незнакомые люди пытались спасти мужчину, которому стало плохо. Кто-то принес воду. Кто-то бросился за помощью в больницу — до нее рукой подать. За забором — специалисты и вся необходимая аппаратура. Но медики лишь хладнокровно наблюдали.

«Стоит медработник, вот так вот оперлась о перила и туда выглядывает. Я говорю: „Ну, что помочь-то нельзя? Человек лежит“. Она говорит: „Это не наш случай“», — рассказывает очевидец Наталья Гусева

Сергею Игонину было 62. На проблемы со здоровьем никогда не жаловался. Да и ходить по врачам особо не любил. Тамара до сих пор говорит о муже в настоящем времени. Двое детей. Внуки. Почти 40 лет вместе.

«Мы как два этих вот старичка, друг за дружкой. Мне плохо — он возле меня», — говорит вдова Сергея Игонина Тамара Игонина.

Тамара сама работает в поликлинике. И не раз оказывала первую помощь пациентам, которым неожиданно стало плохо. А тут медики просто махнули рукой и оставили человека умирать.

«Не представляете какое я удовольствие получаю с теми же самыми больными. С теми же самыми пациентами. Я чувствую себя нужной и, если я могу помочь, то я помогу», — отмечает Тамара Игонина.

А кто-то пройдет мимо. Это личный выбор каждого. К сожалению, все чаще вместо чувства долга и сострадания медики демонстрируют равнодушие и черствость. В кодексе профессиональной этики врача говорится о самопожертвовании и благородной миссии, но на практике все уже давно по-другому.

«Какой-то духовный нигилизм, что ли. Или либертарианский подход в действиях врачей. Это в какой-то мере, наверное, зеркало нашего общества», — рассуждает представитель Европейской ассоциации медицинского права Алексей Горянов.

В Красноярске врачи решили отложить сложную операцию на время майских праздников. И в самом деле, зачем портить себе выходные заботами о чужом ребенке с онкологией. 29 апреля мальчика отправили домой. А после всех праздников было уже поздно — опухоль признали неоперабельной.

«Это было уже не полтора сантиметра, а пять на пять. И оно пошло с левой стороны мягких тканей на правую сторону. А с правой стороны оно пошло на позвоночник, и сломало моему ребенку позвонок», — рассказывает отец Владислава Белякова Артем Беляков.

После того, как родители обратились к журналистам и написали заявление в Следственный комитет, в больнице собрали сразу два консилиума. На диктофонной записи слышно, как лечащий врач отрицает, что отправил умирающего мальчика домой.

«К вам я пришел, вы что сказали: „Ты у меня в ногах не валялся, операцию ты не умолял делать“. Правильно? Вот за этой дверью был такой разговор?» — спрашивает Артем Беляков.

«Я говорил, наоборот, я вас просил, как раз на операцию», — отвечает нейрохирург Максим Цаца.

Сейчас этот нейрохирург в отпуске. А его подопечный, 6-летний Владик строго по часам ходит на капельницы.

Он уже давно не боится уколов. Позади 11 курсов химиотерапии. Впереди — еще четыре. Если опухоль уменьшится, можно попробовать протонную терапию. Главное, чтобы сил хватило, а рядом нашелся доктор, готовый поддержать в трудную минуту.

«Как на другой планете. Живешь одним днем. Жестко это все», — говорит Артем Беляков.

Эпидемия равнодушия добралась и до Томска. Александр Миронов попал в ДТП. В больнице сделали лишь общий анализ крови и рентген. В итоге, в строке диагноз сплошные знаки вопросов — черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота. С операцией тоже решили повременить. В итоге опоздали. 30-летнего парня убили перитонит, сепсис и безразличие тех, кто в свое время торжественно давал клятву Гиппократа.

«Они не сделали операцию вовремя. Даже тогда, когда к этому были показания. Когда на рентгене было видно, что есть жидкость в брюшной полости», — рассказывает мать Александра Миронова Татьяна Миронова.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Отвечать перед законом будут врачи. А медсестры и санитарки ни за что не ответят — хамство по закону ненаказуемо.

«Если позволяет себе медсестра при мне так кричать на сына, что ты достал тут всех два дня, никому спать не даешь, загонял нас. Типа, окно закрой-открой», — вспоминает Татьяна Миронова.

Найти оправдание своему бессердечию можно всегда: эмоциональное выгорание, постоянные стрессы, бесконечные дежурства, низкая зарплата. Но все это не является неожиданностью для человека, который выбрал профессию медика.

«Должны всегда быть готовы оказать эту безотлагательную медицинскую помощь. Вот это, к сожалению, ушло из нашей практики. Часто смотрят на инструкцию порядка ОМС, смотрят положение, но это совершенно не спасает медицинского работника, если он эту помощь не оказал», — говорит заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПБГУ Игорь Акулин.

В уголовном кодексе на этот случай есть статья «Неоказание помощи больному». И родные Сергея Игонина сразу после похорон намерены обратиться в полицию. По словам экспертов, закон на их стороне. Мужчину можно было бы спасти, если бы сотрудники больницы просто вспомнили про свой долг.

«Он ходил сейчас купил себе фитнесс-часы, как ребенок им радовался. Ходил что-то пульс измерял, шаги какие-то считал. Он еще хотел жить», — вспоминает сын умершего за забором больницы Сергея Игонина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в больнице под Челябинском инвалида оставили ночевать на полу в куче подгузников.