Бари Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Музыкальный продюсер Бари Алибасов отреагировал на обвинения в инсценировке отравления. По словам 72-летнего основателя групп «Интеграл» и «На-На», он пробыл в коме 12 дней и до сих пор не может нормально питаться, сообщает РИА Новости.
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Бари Алибасов уверяет, что похудел с момента происшествия на 22 килограмма.
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Стоит отметить, что заслуженный артист РФ утверждал, будто бы он первый раз появился на телевидении после выписки из больницы. Хотя до этого Бари Алибасов участвовал в шоу на другом канале.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько команда Бари Алибасова заработала на «спектакле» вокруг отравления.