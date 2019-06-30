Бари Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

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Быстрое выздоровление музыкального продюсера и наличие некоторых несоответствий в истории с отравлением навело общественность на мысль о постановке.

Фото : ТАСС/Геодакян Артем

Тема:
Отравление Бари Алибасова 77

Музыкальный продюсер Бари Алибасов отреагировал на обвинения в инсценировке отравления. По словам 72-летнего основателя групп «Интеграл» и «На-На», он пробыл в коме 12 дней и до сих пор не может нормально питаться, сообщает РИА Новости.

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Бари Алибасов уверяет, что похудел с момента происшествия на 22 килограмма.

«Никогда не пожелаю тебе такой рекламной акции. Хлебнул от всей души. И началось такое! Голова взрывается, рот взрывается, нос, мозги, глаза — все вылетает сразу!», — выразил возмущение Алибасов в эфире федерального телеканала.

Стоит отметить, что заслуженный артист РФ утверждал, будто бы он первый раз появился на телевидении после выписки из больницы. Хотя до этого Бари Алибасов участвовал в шоу на другом канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько команда Бари Алибасова заработала на «спектакле» вокруг отравления.

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