Ресторан загорелся в центре Москвы. Инцидент произошел в 1-м Неопалимовском переулке в воскресенье, 30 июня.
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Известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Открытое горение огнеборцами ликвидировано. На месте ЧП задействованы 28 единиц техники и 103 человека личного состава.
Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!
Отмечается, что часть Садового кольца вблизи очага возгорания заволокло дымом. Лаборатория МЧС проводит замеры воздуха на наличие вредных примесей.
Ранее 5-tv.ru опубликовал список пострадавших в результате хлопка газа в Коврове.