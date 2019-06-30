Ресторан загорелся в центре Москвы. Инцидент произошел в 1-м Неопалимовском переулке в воскресенье, 30 июня.

« В 01.04 по московскому времени поступила заявка о загорании в 1-м Неопалимовском переулке, дом 9/15. Происходит загорание на втором этаже в двухэтажном кирпичном здании старой постройки, площадь составляет около 300 квадратных метров », — говорится в сообщении МЧС.

Известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Открытое горение огнеборцами ликвидировано. На месте ЧП задействованы 28 единиц техники и 103 человека личного состава.

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Отмечается, что часть Садового кольца вблизи очага возгорания заволокло дымом. Лаборатория МЧС проводит замеры воздуха на наличие вредных примесей.

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