Ресторан полыхает в центре Москвы — видео

, 3:16 Эксклюзивное видео 106

В результате происшествия никто не пострадал.

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Фото, видео : Пятый канал

Ресторан загорелся в центре Москвы. Инцидент произошел в 1-м Неопалимовском переулке в воскресенье, 30 июня.

«В 01.04 по московскому времени поступила заявка о загорании в 1-м Неопалимовском переулке, дом 9/15. Происходит загорание на втором этаже в двухэтажном кирпичном здании старой постройки, площадь составляет около 300 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС.

Известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Открытое горение огнеборцами ликвидировано. На месте ЧП задействованы 28 единиц техники и 103 человека личного состава.

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Отмечается, что часть Садового кольца вблизи очага возгорания заволокло дымом. Лаборатория МЧС проводит замеры воздуха на наличие вредных примесей.

Ранее 5-tv.ru опубликовал список пострадавших в результате хлопка газа в Коврове.

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