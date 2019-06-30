Выплаты компенсаций пострадавшим от паводка начались в Иркутской области

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На сегодняшний день в утвержденных списках пострадавших числятся 3,6 тысяч человек.

Фото : ВКонтакте @irknim

Выплаты компенсаций пострадавшим от паводка жителям начались в Иркутской области, сообщает Интерфакс.

«На эти цели 662 миллиона рублей выделены из бюджета РФ. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 миллионов рублей», — сообщил губернатор Сергей Левченко.

Отмечается, что на сегодняшний день в списках пострадавших числятся 3,6 тысяч человек.

«Мы оперативно провели все финансовые согласования с правительством РФ. Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. Необходимые суммы переведены во все районы. Кроме этого, людям уже перечислили на карточки те социальные выплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях. Общая сумма — около 1,5 миллионов рублей», — уточнил глава Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области.

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