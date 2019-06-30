Российский политик Николай Валуев поделился неприятными впечатлениями от поездки по Хабаровскому краю.

Народный избранник опубликовал на своей странице в Instagram видео с федеральной трассы, где застал дорожных рабочих и зафиксировал так называемый «ямочный ремонт» в ночное время.

В следующей публикации Валуев сообщил, что даже его внедорожник не выдержал поездки. Серьезная поломка на дороге «Лидога — Ванино» омрачила путешествие в национальный парк на Шантарские острова.

«Все-таки мы доездились! Буквально отъехали от этих дорожников пару-тройку километров…чтоб вы представили — у рамного „Доджа“ не выдержала ось!» — отметил парламентарий.

Свидетельства удручающего состояние дорог в Хабаровском крае Валуев пообещал передать министру транспорта России Евгению Дитриху.

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