Сборная РФ досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр в Минске

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет II Европейских игр, которые в воскресенье, 30 июня, завершатся в Минске.
Замыкают тройку лидеров итальянские спортсмены, выигравшие 11 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых наград.
Всего в Европейских играх в белорусской столице участвовали сборные 39 стран.
В Минск уже прибыл президент РФ Владимир Путин по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко, чтобы принять участие в церемонии закрытия международных соревнований.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что брейк-данс официально включен в программу Олимпийских игр.