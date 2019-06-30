Сборная РФ досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр в Минске

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет II Европейских игр, которые в воскресенье, 30 июня, завершатся в Минске.

На счету у россиян 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых наград. У идущей второй команды Белоруссии, которая уже не сможет обойти сборную России, 22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Замыкают тройку лидеров итальянские спортсмены, выигравшие 11 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых наград.

Всего в Европейских играх в белорусской столице участвовали сборные 39 стран.

На I Европейских играх в 2015 году в Баку российские спортсмены также заняли первое место, завоевав 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых наград.

В Минск уже прибыл президент РФ Владимир Путин по приглашению белорусского коллеги Александра Лукашенко, чтобы принять участие в церемонии закрытия международных соревнований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что брейк-данс официально включен в программу Олимпийских игр.