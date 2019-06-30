В Крыму отреагировали на появление эсминца США в Черном море

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал «наглым упорством» заход эсминца «Карни» ВМС США в Черное море, сообщает РИА Новости.

«Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов», — приводит агентство слова парламентария.

Гемпель добавил, что российские армия и флот располагают современным оружием, в разы превосходящим американское.

«Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в черноморском регионе», — заявил крымский депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, зачем американский эсминец зашел в Черное море.