В Крыму отреагировали на появление эсминца США в Черном море

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В крымском парламенте назвали действия американского флота «наглым упорством».

Фото : www.globallookpress.com

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал «наглым упорством» заход эсминца «Карни» ВМС США в Черное море, сообщает РИА Новости.

«Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов»— приводит агентство слова парламентария.

Гемпель добавил, что российские армия и флот располагают современным оружием, в разы превосходящим американское.

«Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в черноморском регионе»— заявил крымский депутат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, зачем американский эсминец зашел в Черное море.

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