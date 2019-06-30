Эсминец ВМС США вошел в Черное море

, 9:28 Видео 302

Американский эсминец направляется в Одессу для участия в военных учениях.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com

Американский эсминец «Карни» USS Carney вошел в акваторию Черного моря и направляется в Одессу, передает ФАН.

Ракетный корабль ВМС США 29 июня прошел проливы Босфор и Дарданеллы, и взял курс на украинский порт. Эсминец оснащен крылатыми ракетами «томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров. Экипаж «Карни» примет участие в военно-морских учениях «Sea Breeze-2019», которые начнутся у берегов Украины 1 июля.

Это уже пятый визит американского корабля в Черное море за последнее время.

Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!

Ранее 5-tv.ru рассказывал об учениях «Sea Breeze-2019».

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +13°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!

Последние новости

10:15
Страшные кадры наводнения в Иркутской области. МЧС предупреждает о новых угрозах
9:59
Фото римских каникул Ларисы Гузеевой с невесткой
9:47
В Роструде напомнили о правилах отпуска
9:28
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
9:15
Из города Канск Красноярского края эвакуированы 17 человек из-за паводка
8:56
Беженцы из сирийского Идлиба получили гумпомощь от российских военных

Сейчас читают

Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире — видео
«Бомба!»: Ким Кардашьян показала фигуру в бикини — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге