Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Американский эсминец «Карни» USS Carney вошел в акваторию Черного моря и направляется в Одессу, передает ФАН.

Ракетный корабль ВМС США 29 июня прошел проливы Босфор и Дарданеллы, и взял курс на украинский порт. Эсминец оснащен крылатыми ракетами «томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров. Экипаж «Карни» примет участие в военно-морских учениях «Sea Breeze-2019», которые начнутся у берегов Украины 1 июля.

Это уже пятый визит американского корабля в Черное море за последнее время.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал об учениях «Sea Breeze-2019».