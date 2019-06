Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Американский эсминец «Карни» USS Carney вошел в акваторию Черного моря и направляется в Одессу, передает ФАН.

Ракетный корабль ВМС США 29 июня прошел проливы Босфор и Дарданеллы, и взял курс на украинский порт. Эсминец оснащен крылатыми ракетами «томагавк» с дальностью действия 1,6 тысячи километров. Экипаж «Карни» примет участие в военно-морских учениях «Sea Breeze-2019», которые начнутся у берегов Украины 1 июля.

