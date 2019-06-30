«Уверены?»: Фанаты раскритиковали Анохину после совета следить за своим здоровьем

Айза Анохина посоветовала своим подписчикам тщательно следить за своим здоровьем и регулярно посещать врачей. Однако подписчики отнеслись к призыву рэперши критически.

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На своей странице в Instagram Анохина опубликовала пост, в котором отметила, что регулярная диспансеризация поможет предотвратить серьезные проблемы со здоровьем. Текст блогер сопроводила сексуальным снимком в белоснежном белье и легкой майке.

«Нужно за собой внимательно следить. При участии профессионалов. Ходить на диспансеризацию раз в год — совсем несложно, а может спасти вам жизнь!» — наставляет фанатов Айза.

Instagram @aizalovesam

Однако советы бывшей супруги Гуфа не понравились ее подписчикам. Пользователи раскритиковали Анохину, обратив ее внимание на то, что пройти обследование в дорогой частной клинике гораздо проще, чем в государственных поликлиниках, которые посещают большинство ее фолловеров.

«В бесплатных поликлиниках ад и фиг вылечат тебя. А платно идти не у всех есть такие деньги»;

«Вы были в российских больницах? Вы уверены, что даже больному человеку стоит туда ходить?» — негодуют юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты поймали Айзу Анохину на чрезмерной ретуши.