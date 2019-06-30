На территории Сагареджойского муниципалитета (регион Кахетия в Восточной Грузии — Прим. ред.) в воскресенье, 30 июня, произошла авария, в результате которой два человека погибли, еще четверо получили серьезные травмы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

По предварительной информации, среди пострадавших — трое граждан России. Это женщина с двумя маленькими детьми.

Как сообщают национальные СМИ, у села Шаблиани столкнулись два автомобиля марки Mercedes-Benz (внедорожник и седан). От удара седан, в котором находилось пять человек загорелся. Женщине с детьми удалось выбраться из горящего автомобиля. Двое мужчин 42-х и 52 лет погибли. Также серьезно пострадал водитель второго автомобиля.

Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в клинику «Джео Госпитал» в Сагареджо. Позднее женщину с детьми перевели Тбилисский реферальный госпиталь имени Бокерия.

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