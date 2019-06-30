Песков поведал о жестком разговоре Путина и Мэй по поводу «дела Скрипалей»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в сравнительно жестких формулировках обсудили «дело Скрипалей» в рамках саммита G20 в Осаке в Японии. Об этом во время интервью на телеканале «Россия-1» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что жесткость исходила именно от Мэй.

«Она (Мэй — Прим.ред.) действительно в жесткой форме говорила по „делу Скрипалей“. И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по этому делу. Мы все знаем, что каких-либо доказательств по „делу Скрипалей“ британская сторона до сих пор не представила», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Также представитель главы государства сообщил, что британский премьер одобрила шаги, направленные на развитие экономических отношений с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча Владимира Путина и Тэрезы Мэй в рамках G20 прошла в пятницу, 28 июня. Однако журналисты при этих переговорах не присутствовали.