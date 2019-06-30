Песков поведал о жестком разговоре Путина и Мэй по поводу «дела Скрипалей»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в сравнительно жестких формулировках обсудили «дело Скрипалей» в рамках саммита G20 в Осаке в Японии. Об этом во время интервью на телеканале «Россия-1» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что жесткость исходила именно от Мэй.
Также представитель главы государства сообщил, что британский премьер одобрила шаги, направленные на развитие экономических отношений с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча Владимира Путина и Тэрезы Мэй в рамках G20 прошла в пятницу, 28 июня. Однако журналисты при этих переговорах не присутствовали.