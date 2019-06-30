«В искренность не верю»: Пригожин о скандале между Темниковой и Фадеевым

, 19:15 Эксклюзивное интервью 112

Бывшая участница группы SEREBRO и продюсер коллектива снова скандалят из-за откровенных рассказов Темниковой про роман Фадеева еще с одной участницей группы.

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Фото, видео : Пятый канал, elentur.com.ua

Иосиф Пригожин прокомментировал набирающий обороты скандал между Леной Темниковой и Максимом Фадеевым. По мнению именитого продюсера, в провокационных заявлениях певицы нет ни слова правды.

«Честно сказать — в искренность подобных заявлений я не верю. Что мешало об этом заявить давно и с самого начала, когда у них был самый разгар конфликта?» — рассуждает он.

Пригожин также отметил, что своей нынешней успешной карьерой Темникова обязана Фадееву, поскольку именно благодаря ему о Лене как о солистке группы SEREBRO узнала вся страна.

«В принципе Темникова состоялась благодаря Максу Фадееву. Мы сейчас не будем говорить о том, хороший он или плохой, понимаете? Она (Лена Темникова — Прим. ред.) появилась благодаря группе SEREBRO», — убежден корифей российского шоубизнеса.

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Для чего певица решила вспоминать прошлое и рассказывать о неприглядных подробностях именно сейчас, Пригожин не понимает. Как отметил продюсер, у Темниковой сейчас «все ровно»: карьера складывается успешно, есть ребенок и любимый муж. Иосиф также подчеркнул, что в последнее время в сети стало модно «найти какой-нибудь крючок», который позволил бы «зацепить» аудиторию. Возможно, этим же принципом руководствовалась и Лена, считает он.

«Вот смотрите. Мы с вами что сейчас делам? Говорим про Темникову. Почему? Потому что она дала повод. И теперь это тема для разговоров», — поделился Пригожин мыслями с 5-tv.ru.

Заявление Темниковой Пригожин счел «неправильным и неэтичным», хотя признался, что детально в суть их нынешнего конфликта с Фадеевым не вникал. Но, независимо от личностных качеств, своего коллегу Пригожин считает талантливым и профессиональным продюсером.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лена Темникова призвала Максима Фадеева пройти тестирование на детекторе лжи после того как рассказала о его романе с Ольгой Серябкиной.

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