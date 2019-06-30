Шестой заход? Поклонники заметили признаки беременности у многодетной Порошиной

Поклонники заподозрили Марию Порошину в новой беременности. Повод для сомнений дали новые снимки, которые актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

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На одном из фото Порошина позирует у дерева, прикрыв живот рукой. А на двух других и вовсе попадает в кадр только по грудь. Это и натолкнуло подписчиков на мысли о том, что актриса снова в положении. Кроме того, передает издание «Дни.ру», не так давно Мария говорила о том, что пятеро детей для нее — не предел. Она мечтает о расширении своей семьи и считает, что чем больше детей — тем лучше.

Instagram @mashaaporoshina

Однако поклонники, вероятнее всего, ошиблись. Младшего сына Андрея Порошина родила всего несколько месяцев назад, и сейчас организму женщины нужно восстановиться. Поэтому маловероятно, что актриса решилась на новую беременность после такого маленького перерыва.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что многодетная Мария Порошина продемонстрировала гибкость тела.