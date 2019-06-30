Более 800 ученых прибыли в Петербург на конференцию по рассеянию нейтронов

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Данное мероприятие проходит в России впервые.

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Фото, видео : Пятый канал, Известия/ Зураб Джавахадзе

Более 800 ученых из 42 стран мира в воскресенье, 30 июня, прибыли в Петербург на VII Европейскую конференцию по рассеянию нейтронов. Мероприятие проходит впервые в России. В его рамках специалисты ведут обсуждения последних новостей и достижений в сфере применения рассеянных нейтронов во всех областях науки.

«Мы готовы создавать научную инфраструктуру, у нас для этого абсолютно все есть. Этот потенциал нам очень выгоден, потому что город по своим размерам не такой большой. Нам нужно привлекать именно научный потенциал — новые технологии и высокооплачиваемые рабочие места», — сказал во время открытия конференции глава города Александр Беглов.

Также он отметил, что в Северной столице сосредоточено более 10% научного потенциала России: 300 исследовательских организаций, 70 вузов, более 77 тысяч научных сотрудников.

Глава Петербурга также поблагодарил президента Курчатовского института Михаила Ковальчука за то, что форум проходит именно в Петербурге.

«Для нас это очень важно», — сказал Беглов.

Конференция по рассеянию нейтронов проводится раз в четыре года и является самой масштабной площадкой для обсуждения последних событий и достижений в применении рассеяния нейтронов во всех областях науки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в развитии Петербурга готовы участвовать жители всей России.

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