Умер бывший президент Черногории Момир Булатович

Не стало бывшего президента Черногории и бывшего премьер-министра Югославии Момира Булатовича. Экс-глава государства скончался в воскресенье, 30 июня, на 63-м году жизни. Причины смерти Булатовича пока не называются.

Печальную новость для страны сообщило национальное телевидение Черногории. Момир Булатович руководил страной с 1990 по 1998 год и был премьером Югославии в 1998–2000 годах. Он родился в Белграде, в семье югославского офицера. Интерес к политике Булатович начал проявлять еще в студенческие годы во время учебы на экономическом факультете.

После завершения политической карьеры Момир Булатович занялся научной и писательской деятельностью. Одной из наиболее известных книг его авторства стала работа «Правила молчания», посвященная мафии и коррупции в Черногории.

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