Путин прибыл в Минск с официальным визитом

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 30 июня, прибыл в Минск с официальным визитом. Сначала глава государства посетил соревнования на II Европейских играх, в частности финал по боксу. В ходе боя единогласным решением судей победу над белорусским спортсменом одержал россиянин Муслим Гаджимагомедов.

«Лишь в третьем раунде под конец боя увидел Владимира Владимировича, почувствовал поддержку. Был очень рад, понимал, что нужно во чтобы то ни стало побеждать», — заявил боксер журналистам в конце поединка.

После Путин пообщался в Деревне спортсменов с членами российской сборной, которая, как сообщал ранее 5-tv.ru досрочно одержала победу в медальном зачете Европейских игр.

Перед тем, как посетить торжественную церемонию закрытия международных соревнований Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед прилетом в Минск по завершении саммита G20 в японской Осаке, президент России сделал остановку в Иркутске, где провел совещание по ликвидации последствий паводка в регионе.