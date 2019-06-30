Смертельная авария произошла вечером в воскресенье, 30 июня, в Вельском районе Архангельской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России, в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли три человека, включая десятилетнего ребенка.

Предварительно, водитель автомобиля Geely вылетел на встречную полосу под грузовик Scania. Погибли все, кто находился в легковом автомобиле. Сообщается, что все они жители Вологодской области.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что авария произошла на 709 километре трассы М-8.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии в Грузии, где пострадали трое россиян.