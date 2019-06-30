В Роструде напомнили о правилах отпуска

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Федеральная служба по труду и занятости напомнила трудящимся об их праве на ежегодный оплачиваемый отпуск и опубликовала рекомендации, связанные с этим.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

В Федеральной службе по труду и занятости рассказали о правилах отпуска, пишет «Экономика сегодня».

Согласно Трудовому кодексу РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней, для работников в сфере образования и медицины — 56 дней.

Вопрос отпуска решается между работодателем и сотрудником в рамках трудового договора. Его можно разделить на несколько частей, одна из которых должна быть не менее 14 дней. Кроме того, работодатель не может отказывать в отпуске сотрудникам до 18 лет и работникам вредных производств.

Мужчинам, у которых жены ожидают ребенка, могут уйти в отпуск в удобный для них период.

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