Лукашенко подарил Путину фигурку дзюдоистов на неформальной встрече

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Мероприятие прошло в Минске в государственной резиденции «Заславль».

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Фото, видео : Twitter @beltanews, Пятый канал

В Минске на территории государственной резиденции «Заславль» в воскресенье, 30 июня, состоялась неформальная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Президент Белоруссии подарил российскому лидеру сувениры II Европейских игр — панно из мореного дуба с закрепленными на нем медальонами. Они символизируют 15 видов спорта. Также Александр Лукашенко презентовал Владимиру Путину эксклюзивный набор шоколада и талисман игр — лисенка Лесика.

В особом порядке президент Белоруссии преподнес главе российского государства фигурку, изображающую двух дзюдоистов. Владимир Путин увлекается этим боевым искусством. Позже к Лукашенко и Путину присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон, встреча продолжилась уже в трехстороннем формате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Минске началась церемония закрытия Европейских игр.

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