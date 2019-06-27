На Украине готовят военные учения с американцами и грузинами

«Sea Breeze — 2019» — это уже традиционное мероприятие для Украины, которое в этом году стартует в Одессе. Военные будут отрабатывать наземное, морское и воздушное взаимодействия, а также опробуют подводные операции — ранее речной элемент никогда не отрабатывался.

По сценарию учений противник попытается заблокировать выход к морю из реки Дунай. Состав Морской охраны должен будет обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье до Черного моря. К этой учебной операции привлекут исключительно силы Морской охраны Госпогранслужбы. Как сообщает Страна.ua, несколько совместных тренировок будет проведено и с представителями береговой охраны Грузии.

Артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений — это не весь перечень учений, запланированный американскими военными. Также предусмотрены водолазные тренинги, в которых впервые примут участие представители пограничного подразделения «Дозор».

В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности

Еще в 2016-м парламент Украины принял закон о допуске на территорию страны подразделений иностранных вооруженных сил для участия в многонациональных учениях, уточняет РИА Новости.

В частности, речь шла о «Кленовой арке», Sea Breeze и Rapid Trident. В 2019 году Верховная рада Украины пролонгировала ранее принятое решение и добавила в прежний перечень украинско-румынские учения Riverine-2019 и украинско-британские Warrior Watcher — 2019.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ.