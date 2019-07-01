Диспетчеры в «Домодедово» предотвратили авиакатастрофу во время приземления самолета

Диспетчеры аэропорта «Домодедово» предотвратили авиакатастрофу. Инцидент произошел днем в воскресенье, 30 июня. По информации 5-tv.ru, пилот пассажирского самолета авиакомпании «Pegasus Airlines», который вылетал из Москвы в Стамбул, без разрешения выехал на взлетно-посадочную полосу, на которую в этот момент должно было приземлиться другое воздушное судно из Сочи авиакомпании «Глобус». Диспетчеры отдали экипажу подлетавшего самолета приказ уходить на второй круг. Обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как «Шереметьево» атаковала природная стихия. На подъезде к терминалам московского аэропорта из-за прошедших ливней образовалась громаднейшая лужа. Сильные осадки спровоцировали многокилометровую пробку.