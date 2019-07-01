Видео: Ведущий CNN назвал Трампа «школьником-неудачником» после переговоров с Ким Чен Ыном

Переговоры между США и КНДР о ядерном разоружении Корейского полуострова возобновятся уже в этом месяце. Об этом рассказал американский госсекретарь Майк Помпео.

Заявление он сделал по итогам встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В Токио и Сеуле беседу лидеров восприняли с оптимизмом — там ее назвали «поворотным пунктом» и понадеялись на скорое улучшение отношений с Пхеньяном.

Но вот западные издания не столь оптимистичны. В неожиданных переговорах они увидели попытку Дональда Трампа снова примерить на себя роль миротворца. Но, похоже, неудачно. К примеру, ведущий CNN и вовсе назвал президента США школьником-неудачником.

«В дипломатии действует то же правило, что и в любовных делах у старшеклассников: нельзя показывать, что чего-то слишком сильно хочешь. Трамп, похоже, думает, что стоит ему только встретиться с Кимом, и они смогут договориться. Это не так. И это свидание в демилитаризованной зоне ничего не изменит», — заявил ведущий CNN Фарид Закария.

Особенно развеселил западных журналистов прилет американского президента после переговоров на военную базу в Южной Корее. Он вышел из вертолета под песню группы AC/DC. Но эффект от встречи с Ким Чен Ыном западные издания считают все же положительным. Ведь Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую землю. И, кстати, не исключен и ответный визит лидера КНДР в Вашингтон.