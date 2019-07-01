Трамп неожиданно прилетел в КНДР и «перешел черту»

Начало большой дружбы — так прокомментировал Дональд Трамп свою встречу с Ким Чен Ыном. Сразу после саммита G20, американский лидер неожиданно отправился в Северную Корею и стал первым действующим президентом США, которому позволили «перейти черту».

Учитывая провал предыдущих переговоров, эту встречу эксперты назвали театрализованной постановкой на границе.

Исторический момент. Под вспышки фотокамер Дональд Трамп пересекает демаркационную линию. На границе между Северной и Южной Кореей его уже ждет Ким Чен Ын. Глава Белого Дома в привычной манере хлопает его по плечу, лидер КНДР снисходительно улыбается.

Впрочем, на северокорейской земле Трамп провел считанные секунды. Оба лидера практически сразу отправились на нейтральную территорию. Эта встреча уже третья за год стала огромным сюрпризом не только для прессы, но, в первую очередь, для самого Ким Чен Ына. Находясь в Осаке, где был саммит «Большой двадцатки», Трамп написал в Twitter, что желает увидеться с лидером КНДР. Ким прочитал, удивился, но отказывать не стал.

Кристина Федорова о деталях визита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп на G20 выразил сожаление по поводу небольшого объема торгово-экономических взаимоотношений с РФ.